https://news.day.az/world/1876600.html Вот как сотрудники NVIDIA встретили Хуанга после возвращения - ВИДЕО Дженсен Хуанг прибыл в офис Nvidia после восстановления в должности гендиректора. Как передает Day.Az, сотрудники компании встретили его аплодисментами. Представляем вашему вниманию данное видео:
Вот как сотрудники NVIDIA встретили Хуанга после возвращения - ВИДЕО
Дженсен Хуанг прибыл в офис Nvidia после восстановления в должности гендиректора.
Как передает Day.Az, сотрудники компании встретили его аплодисментами.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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