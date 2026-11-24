https://news.day.az/autonews/1876364.html Автопилот Tesla получил интерфейс в стиле GTA - ВИДЕО Систему автопилота автомобилей Tesla дополнили реалистичной визуализацией в стиле видеоигры GTA с видом от третьего лица. Как передает Day.Az, окружающую обстановку нейросеть воссоздает на основе видео с бортовых камер автомобиля. Водитель может выбрать любую точку на экране, после чего машина самостоятельно направится к ней.
Автопилот Tesla получил интерфейс в стиле GTA - ВИДЕО
Систему автопилота автомобилей Tesla дополнили реалистичной визуализацией в стиле видеоигры GTA с видом от третьего лица.
Как передает Day.Az, окружающую обстановку нейросеть воссоздает на основе видео с бортовых камер автомобиля. Водитель может выбрать любую точку на экране, после чего машина самостоятельно направится к ней.
Кроме того, предстоящие повороты отображаются в виде стрелок прямо над дорогой.
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