Систему автопилота автомобилей Tesla дополнили реалистичной визуализацией в стиле видеоигры GTA с видом от третьего лица.

Как передает Day.Az, окружающую обстановку нейросеть воссоздает на основе видео с бортовых камер автомобиля. Водитель может выбрать любую точку на экране, после чего машина самостоятельно направится к ней.

Кроме того, предстоящие повороты отображаются в виде стрелок прямо над дорогой.