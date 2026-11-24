Четырехкратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выразил обеспокоенность техническим регламентом чемпионата и предположил, что так называемые "гонки йо-йо" могут сохраниться до 2030 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, нидерландский гонщик считает, что ключевой проблемой остается распределение мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической составляющей силовой установки.

"Чем больше доля мощности двигателя внутреннего сгорания и чем меньше доля батареи, тем лучше. Переход к соотношению 60:40 лишь слегка затрагивает проблему. Это буквально легкое прикосновение, едва заметный намек", - заявил Ферстаппен.

По мнению пилота, для возвращения к более привычному характеру гонок необходимо значительно сократить зависимость болидов от электрической энергии.

"Если вы все еще хотите использовать батарею, то для более привычного баланса необходимо соотношение как минимум 80:20. Но будем надеяться, что к 2030 году все или хотя бы большинство этих проблем удастся решить", - добавил он.

Отметим, что термином "гонки йо-йо" называют ситуацию, когда пилоты многократно обмениваются позициями из-за особенностей использования и восстановления электрической энергии, а не только благодаря скорости болидов и мастерству обгона.

Ферстаппен полагает, что без более существенного пересмотра технических требований подобные ситуации могут оставаться характерной особенностью Формулы-1 в ближайшие годы.