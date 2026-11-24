https://news.day.az/society/1876620.html Необычные светофоры в Баку: как они работают? - ФОТО Обнародованы правила движения по сигналам светофоров для автобусов, которые впервые будут установлены в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Необычные светофоры в Баку: как они работают? - ФОТО
Обнародованы правила движения по сигналам светофоров для автобусов, которые впервые будут установлены в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
В ведомстве сообщили, что до сведения водителей доводится необходимая информация о принципах работы новых светофоров, значении световых сигналов и разрешенных направлениях движения.
Отмечается, что с помощью подготовленных Центром информационных материалов водители автобусов смогут ознакомиться с сигналами новых светофоров и правилами движения, предусмотренными для каждого из них.
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