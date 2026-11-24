Обнародованы правила движения по сигналам светофоров для автобусов, которые впервые будут установлены в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что до сведения водителей доводится необходимая информация о принципах работы новых светофоров, значении световых сигналов и разрешенных направлениях движения.

Отмечается, что с помощью подготовленных Центром информационных материалов водители автобусов смогут ознакомиться с сигналами новых светофоров и правилами движения, предусмотренными для каждого из них.