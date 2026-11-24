Автор: Лейла Таривердиева

Как не сопротивлялась оппозиция, проект новой Конституции в понедельник все же был представлен на обозрение общественности.

Вынесение проекта на обсуждение не означает, что сам процесс конституционной реформы стартовал. Чтобы это произошло, правящей силе не хватает шести голосов в парламенте. Это вроде мелочь, но на самом деле большая проблема. Власти сейчас ищут выход из сложившейся ситуации. Если не удастся добиться референдума, обсуждения проекта потеряют всяческий смысл.

Тем не менее, и сам проект, и заявления, сделанные премьер-министром Николом Пашиняном в обращении к армянам, можно назвать переломным моментом, который способен изменить для Армении очень многое, если не сказать все.

Приинятие Конституции, внесение в нее изменений - это внутреннее дело каждого государства, в которое никто не может вмешиваться. Азербайджан не имеет никаких намерений вмешиваться в процесс. Нужен армянскому народу мир или не нужен, менять Конституцию или нет - пусть решают сами армяне. Но есть некоторые нюансы, которые заставляют Азербайджан проявлять повышенное внимание к происходящему вокруг этого вопроса, потому что от результатов будет зависеть будущее не только армянского общества, но и региона. Основной закон РА в его нынешней форме представляет собой мину замедленного действия, которая обязательно рано или поздно взорвется. Внимание к проблеме вызвано не желанием показать свою силу, грубо вмешаться, диктовать свою волю. Ни в коем случае. У Баку нет таких намерений. Он всего лишь хочет видеть у западных границ нормального, договороспособного, миролюбивого и предсказуемого соседа, а не потенциального врага. В настоящее время, существуя на основе действующей Конституции, Армения, к сожалению, остается потенциальным врагом, потому что остаются в силе претензии на азербайджанские земли. Независимо от позиции нынешних властей и прогресса в перевоспитании армянского общества, постоянная угроза исключает реальный долгосрочный мир.

Поэтому в Азербайджане так внимательно следят за развитием событий. Это не давление, не навязывание воли, а законный интерес, продиктованный негативным историческим опытом и реалиями.

Согласно новому проекту, преамбула Конституции РА будет звучать так: "Мы, народ Республики Армения, ради сохранения и развития нашего государства, руководствуясь миссией построения независимого, мирного, безопасного и процветающего государства в наших международно признанных границах и стремясь передать это государство будущим поколениям, принимаем Конституцию Республики Армения.

Конституция является нашим коллективным соглашением о фундаментальных принципах внутренних и внешних отношений Республики Армения".

А теперь напомним, как звучит преамбула действующей Конституции. В ней говорится: "Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществив священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу укрепления и развития Родины во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения".

Разница огромная. Во-первых, отсутствует отсылка к Декларации о независимости. В отсылке к Декларации о независимости Армении не было бы никакого криминала, если бы она не провозглашалась путем присоединения территорий Азербайджана.

Во-вторых, никаких излишеств не по существу вроде "священных заветов свободолюбивых предков". Зато есть указание на международно признанные границы, которого по определению не могло быть в принятой в начале 90-х Конституции, когда Армения планировала расшириться до Куры как, дескать, завещали "свободолюбивые предки". Это очень важная констатация, и то, что ее предложено внести в преамбулу Основного закона, исходит из реалий Республики Армения. Эти реалии таковы, что еще не одному поколению армян потребуется постоянное напоминание, что их государство имеет определенные международно признанные границы, выход за пределы которых означает агрессию.

Например, азербайджанскому народу напоминать о границах Азербайджана не нужно. Он не вынашивает никаких экспансионистских планов и наши свободолюбивые предки никогда не завещали нам ничего подобного. В конституционном акте "О провозглашении государственной независимости Азербайджанской Республики" нет никаких претензий на земли соседей. Их нет и в Декларации о независимости, принятой в 1918 году АДР. Поэтому попытки Еревана придать зеркальности разговорам об армянской Конституции продержались недолго.

Недолго продержались и попытки властей Армении доказать, что Основной закон совершенно безобиден.

"Дорогой народ, - сказал в своем обращении к армянам в понедельник Никол Пашинян. - Дорогие граждане Республики Армения, в этом вопросе я ставлю на кон все доверие ко мне как к политику и человеку, весь свой моральный авторитет и говорю, что после принятия новой Конституции мы не только подпишем и ратифицируем мирное соглашение с Азербайджаном, но и обретем институциональный, прочный и необратимый мир. Это беспрецедентная и историческая ситуация не только потому, что у нас будет институциональный мир, но и потому, что у нас будут мир и независимость, мир и государство. Это, по сути, новое положение в истории нашего народа, поскольку обычно у нас были либо мир, либо государство".

Цель проекта Пашинян обозначил как превратить Республику Армения из вырытого в земле окопа в перекресток мира. Цель правильная, и Пашинян - первый из политиков Армении с момента обретения ею независимости, кто сказал об этом. Хотя это понимание пришло через грандиозное военное поражение и перспективу потери государственности, тем не менее можно только приветствовать слова о том, что так называемая третья Республика Армении была создана не для обеспечения безопасности, свободы, благополучия граждан, защиты и развития идентичности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а с целью конфликта, ради конфликта.

"Это очевидно не только из заявлений и статей лидеров Армении 1990-х годов, но и из текста Декларации о независимости, принятой 23 августа 1990 года. Именно эта логика конфликта отодвинула в сторону человека и его мечты и пошла по пути конфликта. Именно эта логика конфликта стала причиной, измотавшей эмиграцией нашу страну. Именно эта логика конфликта породила в нашей стране генералов манвелов, доди Гаго, само калужских, робертов кочарянов, сержей саргсянов и мишиков, единственным делом и миссией которых было под пафосную риторику о Великой Армении грабить, грабить, грабить", - сказал Пашинян.

Заметим, что то же можно сказать и о первых двух попытках независимости армянства на Южном Кавказе. Обе попытки несли только конфликты, войны и кровь и третья могла стать последней, если бы не здравомыслие и реальный взгляд на вещи.

проекте новой Конституции РА есть еще ряд моментов, обращающих на себя наше внимание. На первый взгляд, нашей страны они не касаются, и мы были бы рады, если бы это было так. Но это не так.

Откорректированы положения, касающиеся армянской церкви. Церковь в Армении, хотя и отделена от государства, но всегда играла первую скрипку. Решения принимались в Эчмиадзине, а не на Баграмяна 26. Именно церковь является источником человеконенавистнической идеологии, ненасытных территориальных аппетитов, да и самой идеи армянской государственности на Южном Кавказе. Католикосы добивались передачи территорий азербайджанских ханств под армянские проекты в прошлом, католикосы стояли у истоков карабахского конфликта и многих зверств, учиненных армянами за последние около сорока лет в Армении и на азербайджанских территориях.

У Пашиняна с самого прихода к власти проблемы с Эчмиадзином. В последние годы эти проблемы обострились до крайности. Однако Конституция является препятствием для принятия решительных мер, в связи с чем процесс реорганизации отношений церковь-государство проседает. Дело в том, что Конституция фактически ставит ААЦ вне закона. В стр.8 Основного закона указывается, что "отношения между государством и ААЦ могут регулироваться законом".

В новом проектe неопределенность, делающая Эчмиадзин неподсудным, отсутствует. В проекте указано, что "отношения между государством и ААЦ регулируются законом". Всего одно слово удалено - а какая огромная разница.

Если Армения сумеет реально избавиться от влияния Эчмиадзина, день и ночь плетущего паутину ненависти, возможно, благие намерения Пашиняна действительно получат шанс стать реальностью. Эчмиадзин питает реваншистскую оппозицию, внутри его стен лидеры карабахского клана всегда получали инструкции и благословение. Движение против передачи Азербайджану сел Газахского района тоже было расписано в Эчмиадзине. Однако тот план не сработал, а его исполнители дружно либо находятся за решеткой, либо под следствием. В том числе Роберт Кочарян.

ак что небольшая на первый взгляд корректировка статьи касательно ААЦ является стратегической по значимости.

Примечательно, что в новом проекте Конституции Армении нет упоминания о горе "Арарат" (Агрыдаг) в качестве одного из символов на гербе страны. Этот момент тоже никак нельзя считать исключительно внутренним делом Армении. В ст. 21 действующей Конституции содержится описание элементов, включая изображение горы "Арарат". В ст. 16 проекта новой Конституции говорится, что "символами Республики Армения являются герб, флаг и гимн. Описание герба и флага, а также гимн определяются законом, который принимается путем референдума".

Таким образом, стоит ожидать, что турецкая гора Агрыдаг исчезнет и с государственного герба Армении, как уже стерта с таможенных печатей и лого правящей партии. Если Пашиняну удастся добиться референдума по новой Конституции и она получит "добро" от народа, вопрос приведения герба в нормальный вид будет лишь вопросом времени.

Обсуждения проекта новой Конституции, как сообщается, продлятся до весны 2027 года. Хотя реваншистская оппозиция и уверяет, что власти, дескать, спешат выполнить требования Баку, Ереван не особенно торопится. Думается, причина не в намерении задержать институциализацию мира. Обсуждение проекта - это самое меньшее, что требуется для изменения будущего Армении. За оставшиеся несколько месяцев правящая команда, судя по всему, будет "работать" по оппозиции.

В обращении к народу Пашинян пнул оппозицию, выразив надежду, что она откажется от своего статуса единственного препятствия на пути к миру.

Нынешняя Конституция, за которую держатся обеими руками реваншисты, таким препятствием является.