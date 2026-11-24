https://news.day.az/autonews/1876605.html Электромобиль в Китае повторил попытку парковки почти 900 раз за ночь - ВИДЕО В Китае электромобиль компании Xiaomi ночью в подземном паркинге около 900 раз пытался самостоятельно припарковаться. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Камеры зафиксировали, как глубокой нояью пустой автомобиль неоднократно маневрировал и искал место для парковки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По сообщениям, владелец утром обнаружил в журналах данных автомобиля запись о том, что функция парковки была активирована 868 раз.
Электромобиль в Китае повторил попытку парковки почти 900 раз за ночь - ВИДЕО
В Китае электромобиль компании Xiaomi ночью в подземном паркинге около 900 раз пытался самостоятельно припарковаться.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Камеры зафиксировали, как глубокой нояью пустой автомобиль неоднократно маневрировал и искал место для парковки.
По сообщениям, владелец утром обнаружил в журналах данных автомобиля запись о том, что функция парковки была активирована 868 раз.
Причина этого явления пока не ясна. Производитель не исключает, что владелец мог инициировать эти маневры через приложение, но также рассматривает возможность программной ошибки
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