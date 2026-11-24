В Китае электромобиль компании Xiaomi ночью в подземном паркинге около 900 раз пытался самостоятельно припарковаться.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.



Камеры зафиксировали, как глубокой нояью пустой автомобиль неоднократно маневрировал и искал место для парковки.

По сообщениям, владелец утром обнаружил в журналах данных автомобиля запись о том, что функция парковки была активирована 868 раз.



Причина этого явления пока не ясна. Производитель не исключает, что владелец мог инициировать эти маневры через приложение, но также рассматривает возможность программной ошибки