https://news.day.az/azerinews/1876614.html İlk dəfə quraşdırılacaq avtobus svetoforlarının hərəkət qaydaları açıqlandı - FOTO İlk dəfə quraşdırılacaq avtobus svetoforlarının hərəkət qaydaları açıqlandı. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.
İlk dəfə quraşdırılacaq avtobus svetoforlarının hərəkət qaydaları açıqlandı - FOTO
İlk dəfə quraşdırılacaq avtobus svetoforlarının hərəkət qaydaları açıqlandı.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yeni svetoforların iş prinsipi, işıq siqnallarının mənası və hərəkət istiqamətləri ilə bağlı zəruri məlumatlar sürücülərin diqqətinə çatdırılır.
Qeyd olunub ki, DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin hazırladığı fotoməlumat vasitəsilə avtobus sürücüləri yeni svetoforların işıq siqnalları və onların hər biri üzrə nəzərdə tutulan hərəkət qaydaları ilə tanış ola bilərlər.
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