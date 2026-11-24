Власти Катара прилагают усилия для возобновления переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы стремимся вместе с Ираном и Соединенными Штатами возобновить переговорный процесс", - сказал он в комментарии для телеканала Al Jazeera. Премьер Катара подчеркнул, что "ситуация на Ближнем Востоке не выдержит новой эскалации между США и Ираном". Касаясь двусторонних отношений с Вашингтоном, премьер-министр отметил, что Доха стремится "к укреплению сотрудничества в сфере обороны".

Катар выступает одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между США и Ираном. 23 ноября шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел в Вашингтоне встречу с госсекретарем США Марко Рубио. По данным американского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили предотвращение угроз и обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп 22 ноября заявил журналистам телеканала Fox News, что Вашингтон и Тегеран продолжают непрямые консультации о прекращении конфликта. Американский лидер также сообщил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если договоренности с исламской республикой не будут достигнуты.