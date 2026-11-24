На чемпионате мира по шахматам среди игроков до 20 лет, проходящем в столице Венесуэлы Каракасе, определились соперники представителей Азербайджана Хагана Ахмеда и Лалы Гусейновой в седьмом туре.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в открытом турнире Хаган Ахмед сыграет белыми фигурами против индийского шахматиста Этана Ваза, который одержал шесть побед в шести партиях и единолично возглавляет турнирную таблицу.

Азербайджанский шахматист также демонстрирует уверенные результаты. В шестом туре он обыграл выступающего под флагом ФИДЕ Семена Новожилова. В активе Ахмеда четыре победы и две ничьи, что позволило ему набрать пять очков и расположиться на третьем месте по дополнительным показателям.

В случае победы над Вазом представитель Азербайджана сравняется с индийцем по количеству набранных очков.

В соревнованиях среди девушек Лала Гусейнова выиграла две последние партии. В шестом туре она победила колумбийку Николь Могольон Тобар и с четырьмя очками занимает восьмую строчку.

Следующей соперницей азербайджанской шахматистки станет представительница Аргентины Кандела Франсиско, завоевавшая титул чемпионки мира U-20 среди девушек в 2023 году. Гусейнова сыграет черными фигурами.

Отметим, что сегодня на чемпионате предусмотрен день отдыха. Сегодня состоятся партии седьмого и восьмого туров.

Турнир проводится по швейцарской системе в 11 туров и завершится 27 ноября.