Сенатор США от штата Пенсильвания Дэйв Маккормик поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер министра Армении Никола Пашиняна с запуском проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Как сообщает Day.Az, об этом Маккормик написал на своей странице в социальной сети X.

"Поздравляю Белый дом, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с сегодняшним запуском проекта TRIPP. Этот проект будет способствовать развитию торговли, транспорта, энергетической и цифровой взаимосвязанности, а также укреплению мира и процветания в Азербайджане и Армении", - написал сенатор.

Напомним, что 23 ноября президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили о запуске проекта TRIPP, выступив с видеообращениями. В своем обращении Трамп поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна за содействие реализации проекта. Глава нашего государства выразил благодарность американскому лидеру за теплые слова, адресованные ему по случаю запуска TRIPP.