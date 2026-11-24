Игроки сборных Марокко и Колумбии устроили массовую драку во время матча группового этапа Кубка мира по мини-футболу среди низкорослых людей. Об этом сообщает Middle East 24 в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча состоялась в воскресенье, 22 ноября, в марокканской столице, Рабате, и завершилась со счетом 1:1. Конфликт вспыхнул между футболистами и представителями тренерских штабов обеих команд. Для разъединения участников на поле выбежали сотрудники службы безопасности, в том числе мужчина в военной форме.

Согласно регламенту турнира, в соревнованиях могут участвовать спортсмены с особенностями роста, включая ахондроплазию. Участники должны быть старше 14 лет и не выше 140 сантиметров. При этом в каждой команде на поле разрешено одновременно находиться не более чем двум игрокам ростом до 149 сантиметров. Ворота для матчей устанавливают примерно на 30 сантиметров ниже стандартных для мини-футбола.

Второй в истории Кубок мира по мини-футболу среди людей низкого роста проходит в марокканских городах Рабат и Кенитра с 20 по 30 ноября.