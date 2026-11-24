В Баку проходит Индонезийский бизнес-форум (Indonesian Business Forum 2026), организованный при поддержке посольства Республики Индонезия в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, форум нацелен на укрепление двусторонних экономических связей между Индонезией и Азербайджаном за счет налаживания прямых контактов между деловыми кругами и продвижения торгово-инвестиционных возможностей. В фокусе обсуждений и делового взаимодействия находятся такие ключевые направления, как сельское хозяйство, производство продуктов питания и напитков, энергетика, обрабатывающая промышленность, инфраструктура и туризм, передает Day.Az.

Кроме того, площадка форума используется для презентации ежегодной международной торговой выставки Trade Expo Indonesia 2027, чтобы стимулировать более активное участие азербайджанских компаний, помочь им ознакомиться с индонезийской продукцией, выстроить партнерские связи и выявить перспективные инвестиционные проекты.

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