В первую очередь дорогие смартфоны отличаются от доступных качеством съемки фото и видео. Об этом сообщает испанский сайт Xataka, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа назвали ключевые отличия флагманских смартфонов от дешевых моделей. Главной они выделили камеру. По словам специалистов, в дорогие устройства устанавливают увеличенные сенсоры, перископические объективы и физические механизмы изменения диафрагмы и зума. Такие компоненты стоят дорого и имеют очень сложную конструкцию, которую нельзя встретить в девайсах среднего ценового сегмента. Также производители флагманов часто сотрудничают с известными фотобрендами - Leica, Hasselblad и Zeiss.

Во вторую очередь специалисты выделили память. Дорогостоящие модели имеют минимум 256 гигабайт встроенной памяти, также часто встречаются модификации с накопителем размером 1 или 2 терабайта. Кроме того, премиальные аппараты часто имеют дорогие материалы оформления или необычный форм-фактор - например, гибкий экран и складную конструкцию.

В стоимость премиального смартфона входят и длительная программная поддержка, особые функции экрана, фирменная экосистема и сервисы искусственного интеллекта (ИИ).