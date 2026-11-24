В Азербайджане планируется запуск первоначальной пилотной версии платформы myGov Business.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник председатель Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку, передает Day.Az.

"Число уникальных пользователей платформы электронного правительства myGov в Азербайджане за последние 10 месяцев 2026 года увеличилось в 2,2 раза и превысило 5 млн человек", - сказал он.

По его словам, 60% пользователей платформы составляют ежемесячно активные пользователи: "За указанный период количество обращений к услугам, предоставляемым через myGov, увеличилось в 4,5 раза, а использование данных - в 2,2 раза".

Ф.Османов отметил, что Азербайджан в последние годы реализует меры по развитию цифровой трансформации, инноваций и искусственного интеллекта. По его словам, эти направления стали важными составляющими государственной политики страны.

"В 2025 году была принята Концепция цифрового развития, затем Стратегия в области искусственного интеллекта, а в феврале текущего года - План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы", - сказал он.

Ф.Османов напонил, что 19 ноября Азербайджан поднялся на 36 позиций в Индексе развития электронного правительства ООН, заняв 38-е место против 74-го ранее. По его словам, страна продемонстрировала наибольший рост среди государств с очень высоким уровнем развития электронного правительства.

"Кроме того, в субиндексе онлайн-услуг Азербайджан занял 11-е место в мире", - сказал Ф.Османов.

Он подчеркнул, что одной из основных задач является расширение предоставления государственных услуг через единую платформу не только для граждан, но и для юридических лиц: "В этой связи в ближайшем будущем планируется запуск первоначальной пилотной версии платформы myGov Business".

Говоря о применении искусственного интеллекта, Ф.Османов отметил, что ведомство совместно с различными государственными органами продвигает внедрение соответствующих решений в сфере государственных услуг.

"В частности, речь идет об использовании искусственного интеллекта для повышения проактивности услуг, их оптимизации и принятия решений на основе данных. Следующим этапом станет развитие проактивного предоставления государственных услуг с использованием агентных технологий", - добавил он.