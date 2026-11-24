Сотрудничество с Индонезией может открыть азербайджанским предпринимателям дополнительные возможности для выхода на рынок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), совокупное население которой составляет около 700 миллионов человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на Индонезийском бизнес-форуме в Баку.

"Население Индонезии составляет почти 300 миллионов человек. Кроме того, страна входит в АСЕАН, объединяющую около 700 миллионов человек. Таким образом, через Индонезию можно получить доступ к рынку с населением в 700 миллионов человек", - отметил он.

По словам посла, почти половина населения АСЕАН приходится на Индонезию, что делает ее внутренний рынок важным элементом регионального экономического сотрудничества.

Он также обратил внимание на меры поддержки бизнеса со стороны индонезийского правительства.

"Правительство Индонезии предоставляет льготы, различные возможности и стимулы всем участникам предпринимательской деятельности - как торговым компаниям, так и инвесторам. Благодаря этому деловое взаимодействие становится более простым и эффективным", - сказал Хелми.

Говоря о возможных направлениях торговли с Азербайджаном, посол перечислил пальмовое масло, кофе, какао, специи, каучук, ваниль, гвоздику, корицу и мускатный орех. По его словам, Индонезия также производит морепродукты, включая креветки и тунца, а также продукты их переработки. Среди других категорий продукции, выпускаемой в стране, он назвал текстиль, одежду, обувь, мебель из дерева и ротанга, упаковочные материалы и потребительские товары.

"Кроме того, Индонезия производит тяжелое оборудование для строительной отрасли, электронику, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, медицинское оборудование, химические товары и пластмассы", - сказал он.

В числе продукции с высокой добавленной стоимостью посол также выделил косметику, модные товары и продукты питания с высокой степенью переработки.