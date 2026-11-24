https://news.day.az/society/1876677.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший Вчера в Баку произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, водитель автомобиля Toyota Prius, 2005 года рождения Буньяд Мухтар оглу Джафаров, совершил наезд на переходившего дорогу пешехода - 1999 года рождения Фатуллаева Черкеза Эльнур оглу.
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший
Вчера в Баку произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, водитель автомобиля Toyota Prius, 2005 года рождения Буньяд Мухтар оглу Джафаров, совершил наезд на переходившего дорогу пешехода - 1999 года рождения Фатуллаева Черкеза Эльнур оглу.
Пострадавший был доставлен в Сабунчинскую больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался.
По факту возбуждено уголовное дело.
Отметим, что вчера аналогичное ДТП со смертельным исходом произошло также в Насиминском районе столицы.
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