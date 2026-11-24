Администрация США внесла сингапурскую компанию Megaspeed International в торговый черный список.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение опубликовано в Федеральном реестре США.

Всего в список добавили семь компаний. Среди них указана PT Megaspeed International. Решение принято на фоне скандала вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга и его отношений с Элис Хуанг, которая до 2025 года возглавляла Megaspeed.

Megaspeed находится под расследованием Минюста и Министерства торговли США из-за возможных нарушений экспортного контроля.

Китай заявил, что обвинения в шпионаже "безосновательны", пишет Reuters.

Министерство торговли также внесло сингапурское подразделение Alibaba Apex Enterprise Solutions в список организаций, подлежащих санкциям. Как сообщила Financial Times, компания Megaspeed использовала свои связи с Alibaba для получения статуса официального облачного партнера Nvidia.

Внесение в черный список компании Megaspeed совпало с восстановлением Дженсена Хуанга в должности генерального директора Nvidia после его отставки две недели назад.