https://news.day.az/politics/1876671.html Глава МИД Грузии посетит Азербайджан Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили посетит Азербайджан с официальным визитом. Как передает Day.Az, об этом сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Грузии. Отмечается, что в рамках визита запланированы двусторонние встречи Маки Бочоришвили с официальными лицами.
Глава МИД Грузии посетит Азербайджан
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили посетит Азербайджан с официальным визитом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Грузии.
Отмечается, что в рамках визита запланированы двусторонние встречи Маки Бочоришвили с официальными лицами.
Ожидается, что в ходе встреч будут обсуждены различные аспекты азербайджано-грузинских отношений.
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