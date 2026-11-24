Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Грузии.

Отмечается, что в рамках визита запланированы двусторонние встречи Маки Бочоришвили с официальными лицами.

Ожидается, что в ходе встреч будут обсуждены различные аспекты азербайджано-грузинских отношений.