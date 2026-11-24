Около 60 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, которые Соединенные Штаты Америки ранее согласились поставить Украине, в том числе из европейских арсеналов, до сих пор ожидают одобрения Пентагона на отправку. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их информации, поставку ракет задерживает глава ведомства Пит Хегсет. Издание поясняет, что речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты не поставляют Украине даже те ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые уже были оплачены европейцами.