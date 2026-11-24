Президент Индонезии Прабово Субианто, как ожидается, посетит Азербайджан в 2027 году для участия в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на Индонезийском бизнес-форуме в Баку, передает Day.Az.

По его словам, визит может состояться в рамках мероприятий, приуроченных к 35-летию установления дипломатических отношений между Индонезией и Азербайджаном в 2027 году.

Посол подчеркнул, что предстоящая годовщина должна стать стимулом для дальнейшего укрепления двусторонних связей, в том числе в торговле, экономике и инвестиционной сфере.

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