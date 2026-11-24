Военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана скончался после продолжительной болезни.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Пресс-центр Государственной пограничной службы.

Отмечается, что солдат Рахман Рауф оглу Керимов скончался, несмотря на все усилия врачей, в Центральной клинической больнице, где проходил лечение от тяжелого продолжительного заболевания.

Руководство Государственной пограничной службы выразило соболезнования семье и близким военнослужащего в связи с его кончиной.