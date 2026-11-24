https://news.day.az/society/1876659.html В Азербайджане скончался военнослужащий Военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана скончался после продолжительной болезни. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Пресс-центр Государственной пограничной службы.
В Азербайджане скончался военнослужащий
Военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана скончался после продолжительной болезни.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Пресс-центр Государственной пограничной службы.
Отмечается, что солдат Рахман Рауф оглу Керимов скончался, несмотря на все усилия врачей, в Центральной клинической больнице, где проходил лечение от тяжелого продолжительного заболевания.
Руководство Государственной пограничной службы выразило соболезнования семье и близким военнослужащего в связи с его кончиной.
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