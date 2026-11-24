Портфель бизнес-кредитов в Азербайджане вырос на 18,6% с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку, передает Day.Az.

Глава АБА отметил, что активы банков достигли 64 млрд манатов, а кредитный портфель - 34 млрд манатов.

По его словам, одной из основных задач на предстоящий период является увеличение вклада банковского сектора в повышение производительности предприятий, расширение экспортных возможностей и развитие экономической активности в регионах.

"С сентября 2025 года по сентябрь 2026 года - портфель бизнес-кредитов вырос на 18,6%, тогда как бизнес-кредиты, финансируемые за счет средств государственных фондов, увеличились на 14,7%. За первые девять месяцев текущего года объем безналичных платежей внутри страны с использованием банковских карт достиг 80,7 млрд манатов, а их доля в общем объеме карточных операций составила 70%. Кроме того, объем операций через национальную платежную систему за этот период увеличился на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 862,7 млрд манатов",- сказал он.

По его словам, одной из основных задач, поставленных при проведении первых международных банковских форумов, было превращение Баку в международный финансовый центр в течение ближайших 5-10 лет, а также создание площадки для обсуждения актуальных вопросов банковского сектора и экономики.

"Меморандумы, запланированные к подписанию в рамках X Международного банковского форума в Баку, станут основой для новых совместных инициатив и долгосрочного партнерства", - сказал З.Нуриев.

Он отметил, что благодаря поддержке Центрального банка Азербайджана, других государственных структур, банков, международных партнеров и организаций Баку удалось стать региональным и международным центром проведения подобных мероприятий.

По его словам, в числе тем форума также находятся альтернативные инструменты финансирования и устойчивое финансирование, включая проектное и аграрное финансирование, исламские финансовые инструменты и поддержку "зеленых" проектов.

Глава АБА добавил, что ассоциация продолжит работу по укреплению диалога между государственными структурами и банками, а также расширению международного сотрудничества.