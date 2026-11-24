Два человека погибли в результате крушения вертолета в городе Темекула, расположенном в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации и офис шерифа округа Риверсайд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Robinson R22 врезался в склон холма недалеко от пересечения дорог Де-Портола и Оук-Маунтин. Как уточнили в офисе шерифа, двое находившихся на борту скончались на месте происшествия.

Вертолет вылетел из аэропорта Френч-Вэлли в юго-западной части округа Риверсайд. Причины инцидента устанавливаются.