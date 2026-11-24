23 ноября полиция обеспечила раскрытие 49 преступлений, зарегистрированных на территории страны, а также 8 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), за отчетный день были задержаны и переданы по назначению 129 человек, находившихся в розыске. В их числе 107 человек, разыскивавшихся в качестве должников.

Выявлено 11 фактов, связанных с наркотиками, а также 9 фактов обнаружения и изъятия незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 48 человек.