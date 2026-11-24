https://news.day.az/society/1876664.html В Азербайджане задержали свыше 100 подозреваемых за сутки 23 ноября полиция обеспечила раскрытие 49 преступлений, зарегистрированных на территории страны, а также 8 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов. Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), за отчетный день были задержаны и переданы по назначению 129 человек, находившихся в розыске.
В Азербайджане задержали свыше 100 подозреваемых за сутки
23 ноября полиция обеспечила раскрытие 49 преступлений, зарегистрированных на территории страны, а также 8 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), за отчетный день были задержаны и переданы по назначению 129 человек, находившихся в розыске. В их числе 107 человек, разыскивавшихся в качестве должников.
Выявлено 11 фактов, связанных с наркотиками, а также 9 фактов обнаружения и изъятия незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 48 человек.
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