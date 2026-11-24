Индонезия предлагает установить побратимские отношения между азербайджанским городом Шуша и индонезийской Джокьякартой.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на Индонезийском бизнес-форуме в Баку, передает Day.Az.

По его словам, Джокьякарта занимает важное место в истории и цивилизации Индонезии, тогда как Шуша является одним из главных центров азербайджанской культуры и искусства.

"Мы хотели бы наладить сотрудничество в формате городов-побратимов между Джокьякартой и Шушой. Джокьякарта играет важную роль в индонезийской цивилизации, а Шуша является колыбелью культуры и искусства Азербайджана", - сказал посол.

Он также отметил, что Индонезия уже направила трех студентов для обучения в Карабахский университет.

"Мы уже отправили трех индонезийских студентов на обучение в Карабахский университет. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии образовательных связей и расширении взаимодействия между нашими странами", - отметил Берлиан Хелми.

Посол добавил, что готов содействовать получению образования детьми шехидов, погибших за освобождение Карабаха.

"Я готов сделать все возможное, чтобы помочь обеспечить образование детям шехидов, которые отдали свои жизни за освобождение Карабаха", - подчеркнул он.