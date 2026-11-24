Два представителя сборной Азербайджана по боксу сегодня проведут финальные поединки чемпионата Европы U23, проходящего в хорватском городе Пореч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 50 кг Билалхабаши Назаров встретится с турецким боксером Тевфиком Аккашем, а Ниджат Алирзаев (70 кг) поборется за чемпионский титул с представителем Грузии Звиадом Тчотчуа.

Оба азербайджанских спортсмена уже гарантировали себе как минимум серебряные медали.

В полуфинале Назаров единогласным решением судей победил израильтянина Давида Захари со счетом 5:0. Алирзаев, в свою очередь, одолел француза Джемаля Джеммали - 4:1.

Еще два представителя сборной Азербайджана завершили выступление на турнире с бронзовыми медалями. Магомедали Аширалиев (60 кг) и Зидан Гюнбатов (55 кг) поднялись на третью ступень пьедестала.

Таким образом, сборная Азербайджана завершит чемпионат Европы как минимум с четырьмя наградами, две из которых могут оказаться золотыми.

Финальные сессии начнутся сегодня в 16:00 и 20:30 по бакинскому времени.