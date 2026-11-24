https://news.day.az/officialchronicle/1876688.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Монтенегро - ФОТО - ВИДЕО 24 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Монтенегро Милойко Спайичем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Монтенегро - ФОТО - ВИДЕО
24 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Монтенегро Милойко Спайичем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре