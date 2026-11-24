На территории поместья актера и режиссера Уилла Смита в городе Калабасас в американском штате Калифорния, стоимость которого оценивается в $42 млн, произошел пожар. Об этом пишет портал Page Six со ссылкой на местное подразделение полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как уточило издание, в экстренные службы поступил звонок по поводу возгорания хозяйственной постройки на территории поместья, занимающего площадь в 150 акров (60,7 га).

"Пострадавших нет. Причиной пожара стал несчастный случай", - уточнил представитель полицейского участка Малибу/Лост-Хиллс.

По словам представителя пожарного управления округа Лос-Анджелес, горело строение размером 20 на 40 футов (примерно шесть на 12 метров). Пожар удалось потушить менее чем за час. При этом медицинская помощь никому не потребовалась.