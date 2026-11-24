Банкам необходимо внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ) в системы кибербезопасности, поскольку традиционные методы защиты уже не позволяют эффективно противостоять новым цифровым угрозам.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник старший ведущий консультант Mastercard Advisors & Consulting Services Эрен Озкан на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку, передает Day.Az.

По его словам, в условиях, когда боты и ИИ-агенты становятся потенциальным источником угроз, финансовым учреждениям необходимо применять аналогичные технологии для защиты своих систем.

"Мы не можем продолжать использовать традиционные методы и рассчитывать, что сможем защитить себя от новых угроз. Нам необходимо противостоять им с помощью аналогичных инструментов. Ранее центры управления информационной безопасностью банков работали круглосуточно, обрабатывая определенный объем операций и потенциальных угроз. Однако сегодня количество возможных источников атак и вариантов их осуществления значительно увеличилось. Защита должна начинаться непосредственно с устройств клиентов, через которые они подключаются к банковским платформам. При этом речь идет как о превентивных мерах, так и о проактивном выявлении угроз.

Когда мы переходим непосредственно к защите систем, справляться с такими угрозами с помощью традиционных центров управления информационной безопасностью становится практически невозможно. Необходимо выстраивать операции по обеспечению безопасности при поддержке ИИ и ИИ-агентов", - подчеркнул он.

По его словам, такие агенты должны уметь самостоятельно реагировать на возникающие аномалии в системах, будь то технические сбои или внешние кибератаки.

Озкан также указал на необходимость оперативного выявления характера атаки и ограничения ее воздействия в случае инцидента.

"Представьте это как вирус: очень важно изолировать его в том месте, где он возник, и с помощью соответствующих мер по снижению последствий не допустить его распространения", - сказал он.

Он добавил, что банкам и технологическим компаниям необходимо не только разрабатывать сценарии реагирования на возможные кризисные ситуации, но и регулярно проводить соответствующие симуляции. По его словам, результаты таких учений должны использоваться для последовательного совершенствования систем безопасности и корректировки принимаемых мер.