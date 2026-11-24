Власти штата Южная Австралия намерены убрать планшеты и ноутбуки из младших классов государственных школ, а для учеников постарше ввести еженедельный день без экранов. Об этом сообщает телерадиокорпорация ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ограничения начнут действовать в 2027 году и затронут учащихся с подготовительного по второй класс во всех государственных начальных школах штата. Для школьников с третьего по шестой класс шестимесячный эксперимент проведут в десяти учебных заведениях. Исключения предусмотрены для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.

Одной из целей инициативы власти назвали развитие навыков письма от руки. Для учеников третьих и четвертых классов введут специальную программу обучения рукописному письму. Кроме того, школы постепенно откажутся от использования личных устройств, которые дети приносят на занятия. Вместо них будут применять технику, предоставленную учебными заведениями и подключенную к системе защиты министерства образования штата.

Решение принято на фоне общенациональных ограничений на использование социальных сетей детьми. Они вступили в силу в Австралии 10 декабря 2025 года. Платформы обязаны принимать разумные меры, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать или сохранять аккаунты.