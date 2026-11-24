https://news.day.az/officialchronicle/1876702.html В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещен видеоролик о приеме премьер-министра Монтенегро - ВИДЕО В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещен видеоролик о приеме премьер-министра Монтенегро Милойко Спайича в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Монтенегро".
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещен видеоролик о приеме премьер-министра Монтенегро - ВИДЕО
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещен видеоролик о приеме премьер-министра Монтенегро Милойко Спайича в Баку.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Монтенегро".
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