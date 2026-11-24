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В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещен видеоролик о приеме премьер-министра Монтенегро - ВИДЕО

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещен видеоролик о приеме премьер-министра Монтенегро Милойко Спайича в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Монтенегро".