В январе-октябре 2026 года в Азербайджан прибыли 2 млн 80,8 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства из 195 стран мира. Это на 4,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, такие данные основаны на информации Государственной пограничной службы.

Наибольшую долю среди прибывших составили граждане России (26,6 процента), Турции (19,4 процента) и Ирана (7,6 процента). Доля граждан Грузии составила 4,9 процента, Казахстана - 4,6 процента.

За отчетный период число прибывших из стран Евросоюза увеличилось на 9,9 процента, достигнув 111,5 тыс. человек, а из стран СНГ - на 5,5 процента, до 781,4 тыс. человек. При этом количество прибывших из стран Персидского залива сократилось на 31,5 процента, до 241,6 тыс. человек, а из других стран - на 3,1 процента, до 946,3 тыс. человек.

Среди прибывших в Азербайджан 66,8 процента составили мужчины, 33,2 процента - женщины. При этом 73,6 процента гостей воспользовались воздушным транспортом, 25,1 процента - железнодорожным и автомобильным, 1,3 процента - морским.

В январе-октябре число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, сократилось на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 млн 740,4 тыс. человек.

Из них 43,7 процента посетили Турцию, 14,6 процента - Россию, 13,2 процента - Грузию, 4,9 процента - Иран, еще 23,6 процента отправились в другие страны.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число граждан Азербайджана, посетивших Грузию, увеличилось на 19,2 процента, Турцию - на 2,2 процента. При этом количество поездок в Иран сократилось на 47,9 процента, в Россию - на 1,9 процента, в другие страны - на 1,1 процента.

Среди выехавших за рубеж граждан Азербайджана 64,3 процента составили мужчины, 35,7 процента - женщины. При этом 69,9 процента воспользовались воздушным транспортом, 28,1 процента - железнодорожным и автомобильным, 2 процента - морским.