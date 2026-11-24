В Астаре мужчина, неоднократно звонивший без необходимости на горячую линию МВД "102" и нарушавший работу службы, привлечен к административной ответственности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на xitab24.az, в ходе расследования установлено, что нарушителем оказался местный житель 1965 года рождения.

Мужчина совершал указанные действия в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не подчинился законным требованиям полиции.

По решению суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.