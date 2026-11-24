https://news.day.az/society/1876668.html В Астаре мужчину арестовали за многократные звонки в МВД В Астаре мужчина, неоднократно звонивший без необходимости на горячую линию МВД "102" и нарушавший работу службы, привлечен к административной ответственности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на xitab24.az, в ходе расследования установлено, что нарушителем оказался местный житель 1965 года рождения.
В Астаре мужчину арестовали за многократные звонки в МВД
В Астаре мужчина, неоднократно звонивший без необходимости на горячую линию МВД "102" и нарушавший работу службы, привлечен к административной ответственности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на xitab24.az, в ходе расследования установлено, что нарушителем оказался местный житель 1965 года рождения.
Мужчина совершал указанные действия в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не подчинился законным требованиям полиции.
По решению суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.
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