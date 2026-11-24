https://news.day.az/sport/1876778.html

"Барселона" показала, как проводит время в Баку - ВИДЕО

В соцсетях "Барселоны", прибывшей в Азербайджан на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Сабаха", опубликованы новые кадры из Баку. Как сообщает Day.Az, на официальной странице каталонского клуба в Instagram появились интересные фотографии и видео из столицы Азербайджана.