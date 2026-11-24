https://news.day.az/sport/1876778.html "Барселона" показала, как проводит время в Баку - ВИДЕО В соцсетях "Барселоны", прибывшей в Азербайджан на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Сабаха", опубликованы новые кадры из Баку. Как сообщает Day.Az, на официальной странице каталонского клуба в Instagram появились интересные фотографии и видео из столицы Азербайджана.
"Барселона" показала, как проводит время в Баку - ВИДЕО
В соцсетях "Барселоны", прибывшей в Азербайджан на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Сабаха", опубликованы новые кадры из Баку.
Как сообщает Day.Az, на официальной странице каталонского клуба в Instagram появились интересные фотографии и видео из столицы Азербайджана.
Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится завтра в 21:45 на Бакинском олимпийском стадионе.
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