Центральный банк Азербайджана работает над созданием реестра профинансированных электронных счетов-фактур, который позволит повысить прозрачность факторинговых операций, предотвратить повторное финансирование одних и тех же счетов-фактур и расширить возможности альтернативного финансирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявила начальник департамента развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана Наргиз Ширалиева на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По ее словам, работа ведется по двум основным направлениям: стимулирование факторинговых операций и развитие других инструментов финансирования на основе активов.

"Соответствующие меры реализуются в рамках Стратегии развития финансового сектора Центрального банка на 2024-2026 годы. В первую очередь мы провели технико-экономическое обоснование. На основе проведенного анализа пришли к выводу, что существующая технологическая инфраструктура весьма ограничена, что сдерживает возможности финансовых институтов по управлению продуктами финансирования цепочек поставок. Создание реестра стало одним из решений этой проблемы", - сказала Н. Ширалиева.

Она также сообщила, что Центральный банк провел анализ законодательства и выявил существующие пробелы. "В этой связи были подготовлены поправки в Налоговый и Гражданский кодексы, а также другие соответствующие нормативно-правовые акты. В настоящее время проект проходит согласование с профильными государственными структурами. Помимо совершенствования технологической инфраструктуры и законодательства, необходимо повышать осведомленность участников финансового сектора о соответствующих инструментах. Для этого также предусматривается разработка программы по наращиванию потенциала, - сказала она.

Говоря о создаваемом реестре, она пояснила, что факторинг предполагает финансирование счетов-фактур (инвойсов) продавцов и поставщиков банками, небанковскими кредитными организациями или факторинговыми компаниями. "При этом проведенный анализ выявил определенные риски, в частности возможность представления на финансирование фиктивных счетов-фактур или повторного финансирования одного и того же счета-фактуры. В связи с этим мы приняли решение создать единую информационную систему для централизованного сбора и хранения данных о профинансированных электронных счетах-фактурах.

Создание реестра позволит повысить безопасность факторинговых операций, предотвратить повторное финансирование, обеспечить прозрачность и сформировать надежную информационную среду для участников рынка", - добавила она.

Н.Ширалиева добавила, что при разработке системы Центральный банк тесно сотрудничал с Государственной налоговой службой, а также банками.

По ее словам, при этом учитывались интересы банков, небанковских кредитных организаций, факторинговых компаний, покупателей и поставщиков.