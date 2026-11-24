Для футболистов "Барселоны", прибывших в Баку на матч с "Сабахом", в отеле, где остановилась команда, организовали развлекательный вечер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в мероприятии приняли участие не только игроки и представители клуба, но и президент каталонской команды Жоан Лапорта.

Он не только участвовал в празднике, но и присоединился к исполнению гимна клуба.

Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" начнется завтра в 21:45.