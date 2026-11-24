https://news.day.az/sport/1876769.html Президент «Барселоны» спел гимн клуба на ужине в Баку - ВИДЕО Для футболистов "Барселоны", прибывших в Баку на матч с "Сабахом", в отеле, где остановилась команда, организовали развлекательный вечер. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в мероприятии приняли участие не только игроки и представители клуба, но и президент каталонской команды Жоан Лапорта.
Президент «Барселоны» спел гимн клуба на ужине в Баку - ВИДЕО
Для футболистов "Барселоны", прибывших в Баку на матч с "Сабахом", в отеле, где остановилась команда, организовали развлекательный вечер.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в мероприятии приняли участие не только игроки и представители клуба, но и президент каталонской команды Жоан Лапорта.
Он не только участвовал в празднике, но и присоединился к исполнению гимна клуба.
Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" начнется завтра в 21:45.
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