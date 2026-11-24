В связи с матчем "Сабах" - "Барселона", который состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, Бакинский метрополитен перейдет на особый режим работы на Красной линии (М1).

Как передает Day.Az, все станции Красной линии (М1) будут открыты для входа пассажиров до 01:00. Для усиления контроля на станциях будет задействован дополнительный персонал.

После матча движение поездов будет регулироваться с учетом пассажиропотока на станции "Кероглу". В течение дня поезда будут курсировать согласно осенне-зимнему графику.

Режим работы Зеленой (М2) и Фиолетовой (М3) линий останется без изменений.