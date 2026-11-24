Историческая Победа Азербайджана в Карабахе имеет огромное значение как с точки зрения восстановления территориальной целостности и суверенитета нашей страны, так и в плане формирования новых реалий в системе международных отношений и доведения достоверной информации до международной общественности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что в этом контексте особого внимания заслуживает деятельность представителей азербайджанской общины в США. Ежегодно по случаю 8 Ноября - Дня Победы, 18 Октября - Дня восстановления независимости и 9 Ноября - Дня Государственного флага представители азербайджанской общины организуют церемонии поднятия государственного флага перед административными и общественными зданиями в различных штатах США.

"Кроме того, каждый год на больших светодиодных экранах, установленных на фасадах высотных зданий на Таймс-сквер, демонстрируются видеоролики и плакаты, посвященные исторической Победе нашей страны. Поднятие Государственного флага Азербайджанской Республики в местах, которые посещают миллионы людей со всего мира, имеет большое символическое и политическое значение.

Несмотря на постоянные попытки армянской диаспоры воспрепятствовать проведению подобных мероприятий, значительно укрепившая свои позиции в США азербайджанская диаспора успешно организовала церемонии поднятия флага и в этом году.

На этом фоне некоторые армянские источники распространяют дезинформацию, утверждая, будто азербайджанский флаг, поднятый на Манхэттене по инициативе нашей диаспоры по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага, был снят по инициативе Армянского национального комитета Америки (ANCA).

Однако публикации с подобными утверждениями не содержат никаких достоверных доказательств того, кем якобы было принято такое решение и на каких правовых основаниях.

Следует отметить, что церемония поднятия флага и его размещение в установленном месте обычно рассчитаны на одну неделю. Соответственно, азербайджанский флаг развевался на указанном месте в течение всех семи дней в соответствии с установленными процедурами. Армянские организации и диаспора, пытающиеся скрыть свои неудачи громкими заявлениями и дезинформацией, не располагают возможностями повлиять на этот процесс и приобрести подобное влияние.

В распространяемых представителями армянской диаспоры необоснованных и вводящих в заблуждение сообщениях, призванных скрыть провал их пропагандистских усилий, также упоминаются имена американских государственных чиновников. Использование имен должностных лиц в целях манипуляции, искажение их позиции и введение общественности в заблуждение могут повлечь серьезную юридическую ответственность.

Армянская диаспора, деятельность которой в США не приносит ощутимых результатов и которая не обладает реальным влиянием, намеренно пытается создать искусственный ажиотаж по поводу размещения азербайджанского флага.

Точнее, эти попытки, сопровождающиеся дезинформацией и манипуляциями, свидетельствуют о политической истерии армянской диаспоры, стремящейся оправдать провал своих пропагандистских усилий, создать впечатление эффективного использования потраченных финансовых средств и обеспечить дальнейшее финансирование своей деятельности.

Общественности рекомендуется не доверять дезинформации, а представителям СМИ - проявлять осторожность в отношении ложных сообщений, распространяемых армянскими источниками о достижениях азербайджанских общин за рубежом", - говорится в сообщении.