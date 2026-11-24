Установление устойчивого мира на Южном Кавказе превратило этот регион в пространство, имеющее важное стратегическое значение с точки зрения международных транспортных коридоров и экономического сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участниками Международного Кавказского конгресса, проходящего 24 ноября в турецком городе Ыгдыр.

Глава государства отметил, что реализуемый в настоящее время по инициативе Азербайджана Зангезурский коридор не только обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, но и послужит расширению наших прямых сухопутных транспортных связей с Турцией, увеличению возможностей Среднего коридора, развитию международных торгово-логистических связей, а в более широком смысле - возрождению исторического Шелкового пути.