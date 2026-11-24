Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планировал продать часть коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам на 96 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Times.

Согласно документам, на которое ссылается издание, этот срок сотрудничества складывается из нескольких 12-летних лицензионных периодов. При этом ФИФА сохранила бы за собой 51% акций коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) на бессрочной основе, а выплаты руководству составили бы до 5% от его стоимости в качестве бонусов.

Инфантино объявил о намерении продать часть прав сторонним инвесторам в скором времени после завершения чемпионата мира - 2026, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота мирового первенства в 2030. Союз европейских футбольных ассоциаций, Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна обвинили Инфантино в обмане в связи с проектом FIFA Forward Enterprise, который был направлен на идею продажи прав. ФИФА отказалась от этой идеи после возникшей волны критики и недовольства проектом.