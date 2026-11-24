В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах временами будет идти дождь. В отдельных районах полуострова осадки могут носить кратковременный интенсивный характер. Сильный северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла, днем - 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем - 70-80%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных регионов, ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки могут быть кратковременными и интенсивными, возможны грозы. Ночью и утром местами временами будет наблюдаться туман. Умеренный западный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем - 12-15 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 0-3 градуса тепла, днем - 3-5 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az