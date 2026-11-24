https://news.day.az/showbiz/1876699.html Мехмет Гюнсюр приедет в Баку - ВИДЕО Турецкий актер Мехмет Гюнсюр приедет в Баку. Как сообщает Day.Az, актер посетит столицу Азербайджана в связи с премьерным показом фильма "Любовь любит случайности 3" ("Aşk Tesadüfleri Sever 3").
Мехмет Гюнсюр приедет в Баку - ВИДЕО
Турецкий актер Мехмет Гюнсюр приедет в Баку.
Как сообщает Day.Az, актер посетит столицу Азербайджана в связи с премьерным показом фильма "Любовь любит случайности 3" ("Aşk Tesadüfleri Sever 3").
Отметим, что Мехмет Гюнсюр снялся во многих кинопроектах, однако наибольшую известность ему принесла роль шехзаде Мустафы в сериале "Великолепный век".
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