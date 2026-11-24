22 ноября в поселке Локбатан Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 10-летняя девочка.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП), происшествие произошло около 13:00 в одной из жилых зон.

Девочка играла со сверстниками и выбежала на проезжую часть, чтобы забрать мяч, вылетевший за пределы площадки. В этот момент ее сбил проезжавший автомобиль.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за того, что водитель превысил установленное для жилой зоны ограничение скорости и не заметил вовремя выбежавшего на дорогу ребенка.

В связи с произошедшим Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам. Ведомство призвало водителей строго соблюдать скоростной режим в жилых зонах, а также проявлять повышенное внимание и осторожность по отношению к пешеходам.

Отмечается, что жилые зоны являются местами, где играют дети, отдыхают люди и осуществляется повседневная деятельность, поэтому передвижение по таким территориям требует особого внимания и ответственности.