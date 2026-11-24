В паспорте, выданном Грецией - государством - членом Евросоюза, азербайджанский город Ханкенди указан под названием "Степанакерт".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом армянский журналист Наири Овикян сообщил на своей странице в социальной сети.

По его словам, в паспорте лица армянского происхождения, родившегося в 1978 году и получившего гражданство Греции, в качестве места рождения указан "Степанакерт".

В ответ на запрос Trend Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что по данному факту будут проведены уточнения.

Отметим, что с 1 ноября Армения начала выдавать новые биометрические паспорта. В новых документах в графе "место рождения" для лиц, родившихся в Карабахе и получивших гражданство Армении, в качестве страны указывается "Азербайджан".