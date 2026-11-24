Флаг Азербайджана, развевающийся в Шуше, Физули, Лачине, является источником гордости и для Турции. Подобно тому, как мы вместе пережили радость победы в Карабахе, с такой же решимостью мы будем работать ради мира и процветания на Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам Международного Кавказского конгресса, проходящего в турецком городе Ыгдыр.

В обращении главы турецкого государства отмечается, что с открытием Зангезурского коридора укрепятся транспортные связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, а также возникнет новая возможность сообщения между Турцией и тюркским миром.

"Турция на протяжении всей истории разделяла как горести, так и радости Кавказского региона. Благодаря силе, которую мы черпаем из нашей общей истории, мы хотим передать будущим поколениям регион, в котором царят атмосфера мира и стабильности", - отмечается в послании Реджепа Тайипа Эрдогана, вновь подчеркнув, что благодаря Шушинской декларации, подписанной с Президентом Ильхамом Алиевым на основе концепции "Одна нация, два государства", отношения между двумя странами поднялись до уровня союзничества.