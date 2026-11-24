https://news.day.az/sport/1876734.html Жоан Лапорта спел гимн "Барселоны" в бакинском отеле - ВИДЕО Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта успел продемонстрировать свои вокальные способности в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, руководитель каталонского клуба стал одним из главных действующих лиц вечеринки в отеле, где разместилась команда.
Жоан Лапорта спел гимн "Барселоны" в бакинском отеле - ВИДЕО
Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта успел продемонстрировать свои вокальные способности в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, руководитель каталонского клуба стал одним из главных действующих лиц вечеринки в отеле, где разместилась команда. Лапорта с энтузиазмом исполнил гимн "Барселоны", привлекая внимание окружающих.
Кадры с отдыха президента испанского клуба в азербайджанской столице появились в социальных сетях.
Матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Сабахом" и "Барселоной" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.
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