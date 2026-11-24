Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта успел продемонстрировать свои вокальные способности в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, руководитель каталонского клуба стал одним из главных действующих лиц вечеринки в отеле, где разместилась команда. Лапорта с энтузиазмом исполнил гимн "Барселоны", привлекая внимание окружающих.

Кадры с отдыха президента испанского клуба в азербайджанской столице появились в социальных сетях.

Матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Сабахом" и "Барселоной" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.