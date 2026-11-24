https://news.day.az/politics/1876732.html Обнародована дата очередного заседания Милли Меджлиса Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 ноября. Как передает Day.Az, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на состоявшемся 24 ноября заседании парламента.
Обнародована дата очередного заседания Милли Меджлиса
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 ноября.
Как передает Day.Az, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на состоявшемся 24 ноября заседании парламента.
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