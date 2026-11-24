Постоянные представители 27 государств - членов Европейского союза не сумели сблизить позиции по проекту семилетнего бюджета накануне внеочередного саммита сообщества, назначенного на 26-27 ноября. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, дискуссия длилась три часа. Как сообщает Politico, она сопровождалась острыми спорами.

"Это может быть кровавый саммит", - сказал один из собеседников издания.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил урезать бюджет на 44 миллиарда евро. Страны Северной Европы настаивают на еще большем сокращении. В то же время государства Южной и Восточной Европы считают предложенный план недостаточным. Некоторые восточноевропейские страны выступили против введения новых налогов.