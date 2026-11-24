Азербайджан присоединится к Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам.

Как сообщает корреспондент Trend, данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Day.Az.

Отмечается, что Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам была подписана 18 марта 1970 года в Гааге и состоит из 42 статей.

Конвенция является одним из важных международных актов, предусматривающих направление судебных поручений по вопросам, связанным с указанными правоотношениями, и содействие их исполнению, а также регулирующих сотрудничество между договаривающимися сторонами в сфере взаимодействия по гражданским или торговым делам.

Согласно положениям Конвенции, судебный орган одного из договаривающихся государств может обратиться посредством судебного поручения к компетентному органу другого государства для получения доказательств или совершения какого-либо иного процессуального действия.

Другие статьи Конвенции регулируют такие вопросы, как получение судебных поручений, их направление органу, уполномоченному на исполнение, назначение центрального органа для этой цели, необходимые сведения, которые должны быть указаны в судебном поручении, язык его составления, возражения против судебного поручения, его направление органу, уполномоченному на исполнение, участие соответствующих представителей в судебном разбирательстве, участие сотрудников дипломатической службы в сборе доказательств, а также осуществление других необходимых процедур.

Конвенция также определяет общие положения по другим необходимым вопросам, вытекающим из сотрудничества, процедуры подписания и ратификации, а также порядок отзыва сделанных заявлений.

Текст заявлений и оговорок Азербайджанской Республики к Конвенции приложен к законопроекту, предусматривающему ее утверждение.

Законопроект о присоединении к Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.