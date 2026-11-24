25-26 ноября министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис будет находиться с официальном визитом в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Литвы, в рамках визита министр проведет встречи с рядом официальных лиц и представителей академических кругов, а также примет участие в литовско-азербайджанском бизнес-форуме.

Согласно информации, на двусторонних встречах министр обсудит возможности расширения отношений и экономического сотрудничества между Литвой и Азербайджаном, усилия Литвы как будущего председателя Совета Европейского союза по укреплению диалога ЕС с Азербайджаном, вопросы региональной безопасности и связанные с Украиной, а также геополитическую ситуацию.

Также в ходе визита глава МИД почтит в Аллее шехидов в Баку память жертв трагедии 20 января 1990 года, говорится в сообщении министерства.